«التضامن»: تنفيذ 9 ملايين زيارة توعوية أسرية ضمن أنشطة «2 كفاية»

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن تنفيذ 9 ملايين زيارة توعوية أسرية ضمن أنشطة برنامج «2 كفاية» للحد من الزيادة السكانية، منذ بدء المشروع بالشراكة مع 108 جمعيات أهلية في حملات التوعية وتقديم خدمات الصحة الإنجابية.

برنامج «2 كفاية»

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ برنامج 2 كفاية يأتي ضمن برامج الوزارة لتحقيق رؤيتها في كفالة حقوق كل طفل في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة والتعليم المتاح للجميع ، والتغذية الجيدة، إلى جانب الرعاية الأسرية والتربية الإيجابية، مشيرة إلى أنّ الأسرة الصغيرة تساهم في تنمية المجتمع، وبالتالي يساعد على الحد من الفقر، بل وتحسين المستوى الاقتصادي للأسر.

استهداف مليون سيدة في 10 محافظات

وتابعت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ مشروع 2 كفاية يستهدف نحو مليون سيدة في عشر محافظات، وهي المحافظات الأكثر فقرا والأعلى في معدلات الخصوبة وهي «البحيرة، الجيزة، أسوان، الفيوم، سوهاج، بني سويف، المنيا، قنا، أسيوط، الأقصر».