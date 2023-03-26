«التضامن»: تردد 360 ألف سيدة على عيادات «2 كفاية» لخدمات تنظيم الأسرة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك 360 ألف سيدة ترددن على عيادات «2 كفاية» التابعة للجمعيات الأهلية، للحصول على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

العمل في 10 محافظات الأعلى في معدلات الإنجاب والأكثر فقرا

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير صادر عنها، أنه يجري العمل في 10 محافظات الأعلى في معدلات الإنجاب والأكثر فقرا، وهي: «أسوان- البحيرة- المنيا- الأقصر- قنا- سوهاج- أسيوط - بني سويف- الفيوم والجيزة»، بالتعاون مع 108 جمعيات ومؤسسات أهلية شريكة بالمشروع، لافتة إلى أنه يجري العمل على التوعية بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والمباعدة بين الولادات.

وأشارت التضامن إلى أنه جرى التعاون مع وزارة الصحة والسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لتنفيذ محور التوعية بالمشروع من الزيارات المنزلية، كما جرى تدريب الكوادر الطبية مثل الأطباء والممرضات على البرامج المتخصصة والمتقدمة بمجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

تنفيذ 40 عرضا مسرحيا للتوعية بالصحة الإنجابية

ولفتت وزارة التضامن، إلى أنه جرى تنفيذ 40 عرضا مسرحيا للتوعية بالصحة الإنجابية في مراكز وقرى «حياة كريمة» وحي الأسمرات، مشيرة إلى أن هناك نحو 42 ألف مستفيدا من تلك العروض.