منسق «2 كفاية»: تنظيم 9.3 ملايين زيارة بـ10 محافظات خلال 5 سنوات «فيديو»

قال أحمد يونس منسق عام مشروع "2 كفاية"، إنّ المشروع بدأ في عام 2018 بتوجيهات من القيادة السياسية بوجود برنامج متكامل من اجل الحد من الزيادة السكانية، موضحًا: «عملنا على مليون أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وبرنامج الدعم النقدي المشروط التي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي للمستفيدين الأكثر فقرًا بالصعيد والوجه البحري».

العمل في حي الأسمرات

وأضاف يونس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «أجرينا دراسة، وقررنا بموجبها العمل في 10 محافظات هي الأعلى في معدلات الإنجاب والأكثر فقرا والتي نقدم لها الدعم النقدي المشروط، في البحيرة بالوجه البحري و9 محافظات بالوجه القبلي، بداية من الجيزة حتى أسوان في جنوب الصعيد، وبدأنا نعمل في المناطق البديلة للعشوائيات ومن ضمنها حي الأسمرات».

أهمية التوعية

وتابع منسق عام مشروع 2 كفاية: «نفذنا 9.3 ملايين زيارة تردد على المستفيدين من البرنامج لتوعيتهم بأهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات، وأنّ كل سيدة تحتاج إلى الاطمئنان على نفسها يتم إحالتها إلى العيادات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان أو العيادات التابعة للجمعيات الأهلية التي تعمل في مشروع 2 كفاية».