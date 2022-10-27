«الأعلى للثقافة» يصدر «ضوء التوابيت» لأدهم مطير بسلسلة الكتاب الأول

صدر حديثًا عن سلسلة الكتاب الأول التابعة للإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة، العدد 23 بعنوان «ضوء التوابيت»، للدكتور أدهم مطير، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وأمانة الدكتور هشام عزمي، ورئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية.

ديوان ضوء التوابيت

وقال الشاعر أحمد سويلم مقرر لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة في مقدمة الديوان، إن هذا الشاعر مهموم بالقصيدة، يكتبها ويتقنها في الشكل العمودي، والشكل التفعيلي، وتتعدد مضامين القصائد بين الحب والحلم والتأمل والموت، وهي محاور تبدو سائدة في الشعر المعاصر، ولكن لكل شاعر رؤاه الخاصة في كل محور، وشاعرنا يتدفق إحساسًا بكل هذه المضامين التي تسبِّبُ له هاجسًا دائمًا يعبر عنها بما يملك من طاقة شعرية فتية، ويحاول أن يستولد المعاني والصور الجديدة، وقد أودع قصائده ثقافته ورؤاه وفلسفة حياته، وهذا أمر متميز في شعر الشباب، ومن ثم فهو صوت مفرد في جيله يحاول أن يحفر لنفسه مسارًا خاصًّا، وهذا الديوان ينم عن موهبة متقدة، وعن شاعر مجتهد.

بينما أكّدَ الشاعر السماح عبدالله، في تقديمه للديوان، أن الشاعر ممتلك لأدواته، لغة وموسيقى، وتراكيبه الشعرية أخّاذة، واستفادته من التراث العربي تتوازى مع استفادته من التراث المصري الفرعوني، وكأنه امتداد طبيعي لشعراء الشفاهة ورواة الحكايا الجنوبيين، قصيدته طازجة، وخياله جوّاب، الأمر الذي يجعلنا ننتظر شاعرًا له طعم الجدة.

سلسلة الكتاب الأول

وأضاف أن أهم ما يميزه، أنه يبتدئ الطريق الشعري متسلحا بالمعرفة، فهو عارف بأصول الكتابة، كما أنه يمتلك المغامرة المحسوبة، والتجريب المحكوم بأطر التفعيلة، ما يتيح له فضاء شعريا له خصوصية.

جدير بالذكر أن السلسلة جاءت في إصدارها الثالث، ويرأس تحرير السلسلة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية، نائب رئيس التحرير الدكتور أحمد الجعفري ويديرها كل من الدكتورة نعيمة عاشور والدكتور علي الشيخ وسكرتارية تحرير سها صفوت.