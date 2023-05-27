«صناعة النواب» تناقش طلب إحاطة بشأن إنشاء مصفاة ذهب بمرسى علم الثلاثاء

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، الثلاثاء المقبل، اجتماعا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، بشأن إنشاء وتنفيذ أول مصفاة ذهب بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية.

إنشاء مصفاة ذهب

وأضاف «الجبلاوي»، خلال تصريحات له، أنه تقدم بطلب إحاطة منذ أيام بشأن ضرورة إنشاء وتنفيذ مصفاة ذهب على وجه السرعة، لحماية ثروات مصر من النهب والسرقة، وتنفيذا لرؤية القيادة السياسية حول ضرورة الاهتمام بهذا الملف، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا لقطاع الذهب وحرصه على حمايته باعتباره ثروة قومية، وظهر ذلك واضحا من خلال الإجراءات الرئاسية الأخيرة.

وذكر «الجبلاوي»، أن إنشاء مصفاة الذهب في مصر لها أثر كبير على الاقتصاد الوطني بالإيجاب، لأن ذلك من شأنه حماية الذهب من الإهدار أثناء إرساله خارج الدولة لتنقيته ودمغه وختمه، وتساءل: «من المسؤول الذي تخاذل عن عدم وجود مصفاة الذهب داخل الوزارة؟»، مشيرا إلى أن هناك دراسة بالفعل أعدت بالتكلفة ولم تنفذ حتى الآن.

حماية ثروات مصر

وكان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن إنشاء مصفاة الذهب، مطالبا بسرعة مناقشة هذا الأمر لأهميته في حماية ثروات مصر.