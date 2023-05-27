غطاء سحابي يسيطر على الطقس الآن.. أمطار رعدية وورمال وأتربة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، حيث تشهد البلاد في تلك الساعات، نشاط رياح مثير للرمال والأتربة علي مختلف المناطق.

وسجلت محطات الأرصاد، وفق بيان الهيئة الصادر منذ قليل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ما يلي:

مرسى مطروح: الرؤية 2000 متر رمال والحرارة 29

برج العرب : الرؤية 2000 متر رمال والحرارة 32

الأقصر: الرؤية 1500 متر رمال والحرارة 35

الحرارة الآن علي القاهرة 33 درجة.

حالة الطقس الآن

كما يستمر الغطاء السحابي على كافة الأنحاء شمال وجنوب الصعيد وسيناء والمدن المطلة علي خليج السويس والبحر الأحمر، مما يترتب عليه وجود فرص لسقوط الأمطار علي المناطق السالف ذكرها تكون خفيفة إلي متوسطة الشدة ورعدية أحيانا، وفق بيان الأرصاد.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت فتأتي كما يلي:

- القاهرة 36 - 23

- العاصمة الإدارية 36 - 22

- أكتوبر 36 - 22

- بنها 36 - 22

- دمنهور 34 - 21

- وادي النطرون 35 - 21

- كفر الشيخ 34 - 20

- المنصورة 34 - 21

- الزقازيق 36 - 22

- شبين الكوم 35 - 22

- طنطا 34 - 20

- دمياط 34 - 19

- بورسعيد 35 - 22

- الإسماعيلية 36 - 22

- السويس 36 - 23

- العريش 37 - 21

- رفح 36 - 20

- رأس سدر 36 - 22

- نخل 38 - 17

- كاترين 31 - 13

- الطور 35 - 24

- طابا 34 - 20

- شرم الشيخ 36 - 26

- الإسكندرية 30 - 21

- العلمين الجديدة 30- 20

- مطروح 26 - 19

- السلوم 27 - 17

- سيوة 30 - 19

- رأس غارب 34 - 18

- الغردقة 36 - 24

- سفاجا 37 - 26

- مرسى علم 36 - 25

- شلاتين 34 - 24

- حلايب 32 - 24

- أبو رماد 31 - 23

- رأس حدربة 32 - 23

- الفيوم 36 - 24

- بني سويف 37 - 24

- المنيا 37 - 24

- أسيوط 38 - 24

- سوهاج 39 - 25

- قنا 41 - 26

- الأقصر 41 - 27

- أسوان 42 - 29

- الوادي الجديد 41 - 27

- أبو سمبل 43 - 29.