مساجد الأقصر تصدح بالصلاة والسلام على رسول الله عقب «الجمعة»

عقدت مساجد أوقاف الأقصر، مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد الانتهاء من صلاة الجمعة، تنفيذا لتعليمات الوزارة، وصعد الشيخ سيد محمد عبدالدايم، مدير المديرية، المنبر، وألقى خطبة الجمعة بمسجد التقوى بنجع الرزقة بالقرنة، وكانت بعنوان فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه.

مجلس الصلاة على رسول الله

وأقيم بعد الانتهاء من شعائر صلاة الجمعة، مجلس الصلاة والسلام على رسول الله، وذلك بحضور الشيخ عبد الستار إبراهيم، رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية، والشيخ صلاح نور عبدالعال، مدير عام الإدارة العامة للبر والأوقاف بالمديرية، والشيخ الطيب محمد حسان، مدير إدارة القرنة، ولفيف من قيادات الدعوة بإدارة القرنة غرب الأقصر، ورواد المسجد المبارك.

المرور على مساجد البياضية والقرنة

واستهل الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود، مدير أوقاف الأقصر، هذا اليوم المبارك الجمعة الموافق 2023/5/26 بالمرور على مساجد مركز ومدينة البياضية والقرنة، وتضمنت مسجد عبدالله حسين بنجع عبدالله حسين بالبغدادي بالبياضية، ومسجد التقوى بنجع الرزقة بقرية البعيرات بالقرنة.