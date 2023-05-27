«التموين» تضخ لحوم 150 ذبيحة سودانية اليوم بفروع المجمعات الاستهلاكية

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، ضخ لحوم 150 ذبيحة سودانية إلى فروع مجمعات النيل الاستهلاكية، لتوفير اللحوم الطازجة لجميع المواطنين بسعر مخفض عن أسعار اللحوم في محال الجزارة.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

وقالت وزارة التموين، إنَّ أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية تبلغ 195 جنيها للكيلو جرام، موضحة أن معدلات ضخ اللحوم للمجمعات يتمّ تباعًا، من خلال شركات اللحوم التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

شحنات رؤوس حية من دولة جيبوتي قريبا

ووفقًا للمعلن من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن وزارة التموين في طريقها لإتمام التعاقد على عدة شحنات استيراد رؤوس حية من دولة جيوبتي بالتزامن مع شحنات الرؤوس الحية الواردة من دولة السودان من أجل زيادة المخزون الاستراتيجي من اللحوم وتوفير اللحوم الطازجة بسعر أقل للمواطنين.

وتعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة ضخ السلع تباعا لفروع المجمعات الاستهلاكية باللحوم الطازجة من أجل سد احتياجات المواطنين، خاصة مع زيادة إقبال المواطنين على شراء اللحوم.

حجم المخزون الاستراتيجي من اللحوم

ويبلغ حجم المخزون الاستراتيجي من اللحوم 5 آلاف رأس ماشية موجودة داخل المحاجر بمصر وتكفي لمدة قرابة شهرين.