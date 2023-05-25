قرارات أسهمت في انخفاض أسعار اللحوم.. منها استيراد 170 ألف رأس ماشية

لا تدخر الدولة جهدا في مواجهة غلاء الأسعار وخصوصا أسعار اللحوم مع قرب عيد الأضحى المبارك الذي يوافق 28 يونيو المقبل، لذلك تدخلت الدولة باستيراد رؤوس ماشية وضخ اللحوم وكذلك توفير الأعلاف من أجل الوصول إلى أفضل سعر ممكن للحوم.

وفي هذا التقرير نرصد أبرز تحركات الحكومة لخفض أسعار اللحوم والتيسير على المواطنين.

«الزراعة»: استيراد 170 ألف رأس ماشية

أعلنت وزارة الزراعة استيراد 170 ألف رأس ماشية جديدة، بجانب الدفعات التي جرى استيرادها بالفعل، وعددها 180 ألف رأس ماشية، بما يصل مجموعه إلى 350 ألف من أجل ضبط الأسعار، وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين في الفترة المقبلة.

وأوضحت الوزارة أن زيادة العرض سينعكس على سعر اللحوم الحمراء أو «الحية»، بحيث يتم ضخ كميات إضافية منها، في ظل وجود منافذ للبيع من أجل إتاحة بديل مناسب للمواطن المصري.

الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة قال في لقاء تليفزيوني، إن الوزارة تنوع مصادر استيراد اللحوم، إلى جانب الاعتماد على الإنتاج المحلي من رؤوس الماشية، ومصادر البروتين من أصل حيواني، مؤكدا أن استيراد هذه الكميات، سيؤثر إيجابا في أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة.

«الزراعة» توفر احتياجات المربي المحلي

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «نشجع المنتج المحلي، ونوفر احتياجات المربي المحلي، ونرغب في زيادة حجم المعروض في عيد الأضحى المبارك، وبالتالي فقد وافقنا على استيراد 170 ألف رأس ماشية، من مصادر متعددة ومتنوعة، وسيتم ذبحها في المحاجر، ثم تُطرح في الأسواق المحلية كلحوم مبردة».

وتابع: «هناك 20 ألف رأس غنم، و105 آلاف رأس عجول، يتم تربيتها بغرض التسمين، وبالتالي تكون متوفرة كلحوم في الفترات المقبلة، وهذا يعبر عن جهد كبير مبذول لتوفير احتياجات المواطنين، وزيادة في إتاحة اللحوم الحية».

ضخ اللحوم الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير نحو 150 ذبيحة سودانية بفروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية بداية من السبت المقبل، وذلك في إطار استعداداتها لعيد الأضحى المبارك.

وأوضحت وزارة التموين، أنَّ معدلات ضخ اللحوم بفروع المجمعات سيتم زيادتها تباعا لتلبية الاحتياجات المتزايدة من قبل المواطنين، مشيراً إلى أنَّه من المتوقع وصول شحنات جديدة من رؤوس الماشية قادمة من السودان وجيبوتي، كما سيتم توفير اللحوم السودانية بسعر 195 جنيهًا للكيلو، لافتا إلى أنَّ عمليات التوزيع تتمّ وفقا لجداول زمنية محددة، لضمان تحقيق التوازن في المعروض وتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وأكّد أنَّ الوزارة تعمل على التنوع في مناشئ استيراد اللحوم وتأمين المخزون الاستراتيجي والذي يساعد على مضاعفة الكميات التي يتم ضخها.

وصول 4 آلاف رأس ماشية

واستقبلت مصر خلال الأيام الماضية، نحو 4 آلاف رأس ماشية كانت محتجزة عبر الحدود مع السودان عند معبر قسطل البري.

وتعد هذه الشحنة الأولى التي تصل إلى مصر منذ بداية الأزمة السودانية، ومن المتوقع وصول شحنات أخرى خلال الفترة المقبلة وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

وتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير نحو 150 ذبيحة سودانية بفروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية بداية من السبت المقبل، وذلك في إطار استعداداتها لعيد الأضحى المبارك.

وقال المهندس عادل رشدي الرئيس التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، في بيان، إنه يتم توفير اللحوم السودانية بأسعار مخفضة تبلغ 195 جنيهًا للكيلو، مقارنة بأسعار اللحوم في محال الجزارة والسوق المحلية، لافتاً إلى أنَّ عمليات التوزيع تتمّ وفقا لجداول زمنية محددة، لضمان تحقيق التوازن في المعروض وتلبية الاحتياجات المتزايدة.