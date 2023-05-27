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إصابة طالب بطعنات نافذة على يد زميله بجامعة المنصورة

كتب:

آية حسنين
02:42 م | السبت 27 مايو 2023
إصابة طالب في جامعة المنصورة

إصابة طالب في جامعة المنصورة

أصيب طالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة بـ3 طعنات نافذة، نتيجة تعرضه للطعن من قبل زميله بكلية الآداب جامعة المنصورة، ونُقل الطالب المصاب إلى مستشفي الطوارئ لإسعافه.

إصابة طالب على يد زميله بجامعة المنصورة

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد إصابة طالب بكلية الهندسة بطعنات متفرقة على يد زميله بكلية الآداب، داخل الحرم الجامعي، وجرى نقل الطالب المصاب إلى المستشفى لإسعافه.

وتبين إصابة الطالب «محمود.م.م.أ» بكلية الهندسة جامعة المنصورة بـ3 طعنات نافذة، نتيجة الطعن من قبل زميل له في كلية الآداب جامعة المنصورة.

وأكد مصدر بجامعة المنصورة لـ«الوطن»، أنه جرى التحفظ على الطالب المتهم من قبل أمن الجامعة، لحين تسليمه إلى الجهات المتخصصة.

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بقلم آية حسنين