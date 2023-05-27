أسعار الأضاحي.. لماذا تراجع كيلو القائم 20 جنيها للبقرى والجاموسي؟

سجلت أسعار الأضاحي تراجعاً ملحوظاً خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع إعلان الحكومة عن استيراد 170 ألف رأس ماشية، حيث سجلت أسعار اللحوم الحية للأبقار تراجعاً بقيمة 20 جنيه، وتراوح السعر ما بين 130 إلى 135 جنيهاً، مقابل 145 و150 جنيها للكيلو القائم قبل أيام، فيما تراجع سعر كيلو القائم الجاموسي إلى 115 جنيهاً، بعد أن كان يتراوح بين 120و130 جنيهاً في وقت سابق، وفقا لما قاله حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين.

وأكد نقيب الفلاحين أنه على الرغم من تراجع الأسعار بقيمة وصلت إلى حوالي 20 جنيها فى الكيلو القائم، إلا أنها تظل مرتفعة مقارنةً بالعام الماضي، مشيراً إلى أن هناك تراجعاً كبيراً في القوة الشرائية لدى المواطنين، بسبب الحالة الاقتصادية الصعبة.

وأضاف «أبو صدام» أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لخفض أسعار اللحوم، من خلال استيراد كميات كبيرة، ساهمت في تراجع الأسعار، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تحرص على تعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم، بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة، بضم دول جديدة‏، إلى جانب اهتمام الدولة بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية.

استيراد 170 ألف رأس ماشية

من جانبها، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأرضي عن الموافقة على استيراد 170 ألف رأس ماشية، منهم 45 ألف رأس عجول ذبيح فوري، و20 ألف رأس غنم، و105 آلاف رأس عجول تسمين، وذلك من مناشئ متعددة، وهذه الأعداد، بالإضافة للسابق استيرادها وتسمينها داخل البلاد، والتي تقدر بحوالي 180 ألف رأس، بهدف توفير اللحوم الحمراء، وزيادة المعروض في الأسواق بأسعار مناسبة، لتلبية احتياجات عيد الأضحى المبارك.

5.7 مليون رأس ماشية في 2021

ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن أعداد رؤوس الماشية، من أبقار وجاموس وأغنام وماعز وجمال، بلغت نحو 5.7 مليون رأس في عام 2021، وبلغت كمية اللحوم الناتجة من المذبوحات 726 ألف طن، في عام 2021، مقابل 672 ألف طن عام 2020، بنسبة زيادة قدرها 8.0%.