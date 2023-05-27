تبطين 75% من الترع المستهدفة في بني سويف بتكلفة 1.6 مليار جنيه

كشف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن الانتهاء من تبطين 670.3 كم من الترع، بتكلفة مليار و680 مليونا و225 ألف جنيه، بنسبة تنفيذ 75.7% من إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها والتي تقدر بـ884.687 كم، بتكلفة تزد عن 2 مليار و415 مليون جنيهًا، تخدم 287 ألفا و229 فداناً من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة.

متابعة الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين ببني سويف

وقال محافظ بني سويف خلال تصريحات صحفية، اليوم السبت، إنه جرى طرح وترسية 34 كم من الترع من أعمال التبطين، باعتماد 104 ملايين جينه حاليا، لافتًا إلى متابعته مع مسؤولي قطاع الري الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين البنية التحتية المائية من الترع والمجاري المائية، والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة والأعمال المقرر تنفيذها، خلال الفترة القادمة والمعوقات "إن وُجدت" للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

برنامج زمني لتبطين الترع في بني سويف

وأشار محافظ بني سويف إلى أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني واستمرار المتابعة والمرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع.

وأكد محافظ بني سويف على توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة، لتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الري، نظرا لأهمية المشروع الذى تنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة وبأفضل جودة