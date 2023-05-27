انطلاق اختبارات نهاية العام بجامعة المنصورة الجديدة

أدى طلاب جامعة المنصورة الجديدة اليوم، أول أيام اختبارات نهاية العام وتابع الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، تكليفات عمداء الكليات، ومديري البرامج العلمية بجميع كليات الجامعة بالتواجد المستمر داخل لجان الاختبارات ومتابعة ماراثون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرقة الأولى والثانية لكليات الجامعة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية بامتحانات جامعة المنصورة الجديدة

وقال الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، إنه تأكد من خلال التقرير اليومي، من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية تزامنا مع بداية الامتحانات، وتوفير كافة سبل الأمان الصحي للطلاب خلال فترة الامتحانات، وتواجد الطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كاف، والتشديد على الفريق الطبي المتواجد بالجامعة بضرورة المرور الدوري على جميع اللجان للاطمئنان على صحة وسلامة جميع الطلاب خلال انعقاد الاختبارات.

تفقد اللجان للاطمئنان على الطلاب

وأضاف رئيس جامعة المنصورة الجديدة، في بيان صحفي، أن عمداء الكليات تفقدوا اللجان للاطمئنان على الطلاب، وتفقدوا أوراق الأسئلة، وتوزيع الطلاب فى اللجان على مسافات بينية كبيرة، وتوفير التهوية اللازمة، وتواجد أعضاء هيئة التدريس المادة وتوافر وانضباط المراقبين والملاحظين.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لكل من ساهم في إعداد وتنظيم أعمال الكنترول والامتحانات وتطبيق كافة الإجراءات، وأثنى على تواجد الفريق الطبي، وتواجد الأمن الداخلي والقيام بعملهم على أكمل وجه وعدم حدوث أي مشاكل، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب.

الامتحانات بكليتي التربية والفنون الجميلة بجامعة المنصورة

ومن جهة أخري تفقد الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اليوم العملية الامتحانية بكليتي التربية والفنون الجميلة، وكان في استقباله بكلية الفنون الجميلة الدكتور عمر غنيم عميد كلية الفنون الجميلة، واستقبله بكلية التربية الدكتور محمد العجمي عميد كلية التربية، والدكتورة زبيدة محمد وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب.

وأثنى الدكتور محمد عطية البيومي، في بيان صحفي، على حسن سير العملية الامتحانية وتوافر الجو الملائم للطلاب لتأدية الاختبارات، مع تواجد جميع الملاحظين داخل اللجان، وانتظام الطلاب داخل القاعات، والتزامهم بتعليمات العملية الامتحانية، مشيراً إلى أن أعمال التصحيح تتم بكفاءة وفاعلية بالتوازي مع العملية الامتحانية لسرعة إعلان النتائج.