اليوم الأشد حرارة في طقس الأسبوع المقبل.. الذروة على جنوب الصعيد

تتعرض البلاد لموجة حادة من التقلبات الجوية، فالطقس الحار يصاحبه رياح وأمطار متوسطة ورعدية، لكن تظل السمة الأساسية المسيطرة على الحالة العامة للطقس هي ارتفاع درجات الحرارة بشكل عام.

أعلى درجة حرارة تسجلها حالة الطقس

ويزداد معدل ارتفاع درجات الحرارة، الأسبوع المقبل، وتصل ذروتها في يومين من أيام الأسبوع لتسجل أعلى درجة لها على جنوب الصعيد غدا الجمعة، والذي تصل فيه درجة الحرارة 43 درجة مئوية، في حين تصل ذروتها على القاهرة الكبرى والوجه البحري يوم السبت لتسجل 36 درجة مئوية، حسبما كشفت عنه توقعات الأرصاد الجوية اليوم.

أقل درجة حرارة تسجلها حالة الطقس

وعن أقل درجة حرارة تسجلها حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، تكون 25 درجة مئوية يومي على السواحل الشمالية، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء.

وبشكل عام تكون حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة ليلًا على الأنحاء كافة.

الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة

وتشهد حالة الطقس خلال الأم المقبلة ظواهر جوية تتنوع ما بين الرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق الشمالية وحتى جنوب الصعيد، وتتساقط أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري، وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة الجمعة 26 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 27.

درجات الحرارة السبت 27 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.

درجات الحرارة الأحد 28 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.