السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بسرقة المواطنين بالإكراه في الوراق

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، متهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، بالاشتراك مع آخرين في منطقة الوراق، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وذلك في جلسة إعادة إجراءات محاكمته.

صدر الحكم برئاسة المستشار خضر طلبة حسين، وعضوية المستشارين عفيفي محمود المنوفي ومختار عنصيل سالم، وأمانة سر عبد العزيز مناع ووائل السيد.

سرقة بالإكراه

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 13779 لسنة 2018 جنايات قسم الوراق، قيام المتهم «طارق. د»، 22 عامًا، كهربائي، و«أحمد. س»، 20 عامًا، سائق، و«سید. د»، 23 عامًا، مبلط سيراميك، و«أحمد. ج»، باحتجاز المجني عليه «عبدالله. ع» والقبض عليه دون وجه حق تحت تهديد السلاح، وكان ذلك في سيارة أجرة قيادة المتهم الثاني.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين عذبوا المجني عليه بدنيًا محدثين إصابته التي وردت في التقرير الطبي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.