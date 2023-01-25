أسماء 3 متوفين والتقرير الطبي للمصابة في حادث طريق «السويس - القاهرة»

أفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام بأن حالة المصابة في حادث طريق السويس - القاهرة، تصادم سيارة ملاكى بالحجاز الخرسانى قبل محمور 30 يونيو بنحو كيلو متر، هبة السيد إبراهيم 36 عاما، مقيمة بالسويس، عبارة عن اشتباه فى كسر في الساعد الأيسر وكدمات متفرقة واصابة ما بعد الارتجاج.

أسماء المتوفين في الحادث

وتابع المصدر أن الحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص تم نقل جثثهم الثلاثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالسويس وهم

- أحمد عبده سيد عبد السيد 36 عاما، مقيم بالسويس

- السيد إبراهيم إبراهيم بدير 72 عاما، مقيم بالسويس

- آمال محمد عبد المجيد القماش، 60 عاما، مقيمة بالسويس

وقوع الحادث

وكان مرفق الإسعاف بمحافظة السويس قد تلقى بلاغا من قائدى السيارات على طريق القاهرة – السويس، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بالحاجز الخرساني، ما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات، ووجَّه الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق إسعاف السويس، سيارات الإسعاف لنقل المصابين والجثث.

وقد أسفرت المعاينة عن وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بالحاجز الخرساني بطريق القاهرة - السويس قبل محور 30 يونيو بكيلو أسفر عن مصاب ومصرع 3 أشخاص، وقام رجال الإسعاف بتقديم التأمين الطبي اللازم للمصاب وتم نقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى السويس العام.

وعاينت قوة من تأمين الطرق لمعاينة الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتواصل الجهات المختصة عملها نحو الحادث.