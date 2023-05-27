المشدد 5 سنوات للمتهم بالشروع في قتل زوجته ببولاق الدكرور

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم بالشروع في قتل زوجته لخلافات بينهما في منطقة بولاق الدكرور، بالسجن المشدد 5 سنوات.

المتهم شرع في قتل زوجته عمدا مع سبق الإصرار

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم بالشروع في قتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، بسبب خلافات بينهما، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

خلافات بين الضحية والمتهم

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم عقد العزم وبيت النية على الخلاص من زوجته بسبب الخلافات بينهما، فأعد لذلك الغرض سلاح أبيض «سنجة» وسدد لها عدة طعنات في أماكن متفرقة من الجسد إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو تدارك المجني عليها للعلاج.

حيازة سلاح أبيض

وتابعت أوراق القضية، بأن المتهم حاز وأحرز سلاح أبيض «سنجة» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا ودون مسوغ من الجهات المختصة.