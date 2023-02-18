تأجيل محاكمة موظف بتهمة الشروع في قتل جاره بالفيوم إلى الشهر المقبل

أجلت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بجلسة اليوم السبت، محاكمة «محروس.م.ع.خ» 55 سنة، موظف بشركة الكهرباء، بتهمة الشروع في قتل جاره، بإطلاق النيران عليه، انتقامًا منه بسبب خلافات الجيرة، وذلك لضم ملف علاج المتهم من الإدمان إلى أوراق القضية، على أن تستأنف المحاكمة في دور الانعقاد المُقبل من شهر مارس.

صدر القرار برئاسة المستشار طلعت محمد قنديل رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشار علي حمدي لاشين، وهاني رمسيس كامل، وأسامة محمد جاد، وبحضور وكيل نيابة أحمد محمد عبد الكريم، وأمانة سر محمد أحمد عابد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

بلاغ بوجود مشاجرة وإطلاق نيران

تعود تفاصيل القضية التي حملت رقم 17478 جنايات قسم أول الفيوم، والمقيدة برقم 2273 كلي الفيوم، إلى 26 يونيو 2022، حيث تلقى قسم شرطة أول الفيوم، بلاغًا من أهالي منطقة قحافة بوجود مشاجرة إطلاق أعيرة نارية بين بعض الأشخاص.

قوة أمنية تفض المشاجرة

وعلى الفور توجهت قوة من الشرطة إلى مكان البلاغ بحي قحافة بمدينة الفيوم، وتبينّ وجود تجمع كبير من الأهالي بسببب مشاجرة بين بعض الأشخاص، وإحداث حالة من الرعب والفزع والهلع بين أهالي بين أهالي المنطقة البسطاء.

كما تبين قيام الأهالي بإمساك المتهم الذي كان مصابًا بجرح قطعي في فروة الرأس وبتفتيشه تفتيشًا وقائيًا قبل إيداعه بسيارة الشرطة خشية حمله ثمة أسلحة يتعدى بها على نفسه أو القوات السرية، وعثر بين طيات ملابسه على 2 طلقة حية خرطوش عيار 16، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

خلافات الجيرة سبب المشاجرة

وتبينّ من التحريات الأولية، أنّ المشاجرة نشبت بين المتهم الذي يعمل موظف بشركة الكهرباء، ومقيم قحافة بندر الفيوم، وبين مصطفى جابر رمضان، 40 سنة، موظف بالمعاش، ومقيم قحافة، والذي تم نقله إلى مستشفى الفيوم العام، إثر إصابته بطلق ناري أدى إلى جرح وتهتك بالفخذ الأيسر.

نقل المصاب لمستشفى الفيوم

وتبين حدوث مشادة كلامية بين المتهم المضبوط والمجني عليه المصاب، وذلك بسبب خلافات الجيرة السابقة فيما بينهما، وعلى أثر ذلك قام المتهم المضبوط بإحضار سلاح ناري خرطوش وأطلق عيارا ناريا صوب المجني عليه وأحدث ما به من إصابات، فضلًا عن قيامه بأعمال البلطجة، وفرض السيطرة، والإخلال بالأمن والسلم العام، واستعراض القوة، وإخافة المواطنين بالمنطقة.

المتهم اعترف بارتكاب الواقعة

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة انتقاما من المجني عليه لوجود خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه بسبب الجيرة، وأنّ المجني عليه دائم السخرية منه، وإشاعة إنه مختل عقليًا مما جعل الناس تخشى التعامل معه، فقام بالتوجه إليه في محل خاص به، وافتعل معه مشادة وأطلق صوبه عيارًا ناريًا أدى إلى إصابته.

إحالة المتهم لمحكمة الجنايات

وعقب انتهاء التحقيقات مع المتهم، أُحيل إلى محكمة الجنايات لتتولى محاكمته، والتي تم نظرها خلال عدة جلسات، إلا أنّه جرى تأجيل المحكمة لورود تقرير المستشفى الخاص بإدمان المتهم وخضوعه للعلاج في أحد المصحات لفترة طويلة.