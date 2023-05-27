السيطرة على حريق في شقة سكنية بطنطا دون إصابات

شب حريق هائل في شقة سكنية، بمنطقة كورنيش المرشحة، التابعة لحي ثان طنطا، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

نشوب حريق في شقة

وتلقت غرفة عمليات قوات الحماية المدنية، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، بلاغاً من الأهالي يفيد بإندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية، بمنطقة كورنيش المرشحة، وتصاعد كثيف للدخان وارتفاع السنة اللهب.

وجرى الدفع بسياراتي من قوات الحماية المدنية، الي محل الواقعة، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب، وإخماد النيران، قبل امتدادها إلي الشقق السكنية المجاورة، وتمت عملية التبريد خشية من إندلاع النيران مرة أخرى.

دون إصابات

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، اندلاع حريق في الطابق الأول علوي، داخل شقة سكنية بمنطقة كورنيش المرشحة، وأتت النيران على بعض من محتوياتها، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.