إيقاف مديرة مشروعات الأمن الغذائي بقنا و4 آخرين لإنشاء مزرعة على أملاك الدولة

أصدر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، قرار بإيقاف كل من مديرة مشروعات الأمن الغذائي وأحد العمال بالمشروعات عن العمل لمدة 3 أشهر.

كما قرر إيقاف صرف نصف الأجر للموظفيّن وإحالتهما للنيابة العامة، بسبب ما ارتكباه من مخالفات، حيث قاما بالاشتراك في إنشاء مزرعة لإنتاج الدواجن بناحية قرية «الطويرات» بمركز قنا بدون ترخيص، على أراضي أملاك دولة مُتعدى عليها، وتحت خطوط كهرباء الضغط العالي بالمخالفة للقانون، فضلا عن أن مديرة المشروعات السابقة قامت باستخدام سيارة المحافظة المخصصة لمشروعات الأمن الغذائي في تنقلاتها إلى المزرعة الخاصة بها بالمخالفة لتعليمات السلطة المختصة.

توريد أعلاف دواجن

كما قامت مديرة المشروعات بتوريد أعلاف الدواجن من الشركات بدون وجود أي فواتير تُثبت شراءها للكميات الموردة، وكذا إدارتها للمزرعة الخاصة بها بالمخالفة للقانون والتعليمات، من خلال قيامها بتشغيل بعض العمال التابعين لمشروعات الأمن الغذائي للعمل فى المزرعة الخاصة دون موافقة السلطة المختصة بالمخالفة للقانون.

إيقاف رئيس قرية المحروسة

وبحسب البيان الصحفي لمحافظة قنا، اليوم، أصدر المحافظ قرارا آخر بإيقاف رئيس قرية المحروسة ورئيس قسم التنظيم وفني التنظيم بالقرية عن العمل لمدة 3 أشهر، مع إيقاف صرف نصف الأجر وإحالتهم للنيابة العامة أيضا، لإهمالهم فى آداء مهام عملهم، وعدم قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المزرعة التي تم إقامتها بدون ترخيص على أراضي أملاك الدولة وتحت خطوط كهرباء الضغط العالي، بالمخالفة للقوانين المُنظمة لذلك.

وأكد محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لم ولن تتهاون مع كل وقائع الفساد أو الفاسدين أيا كانت مواقعهم الوظيفية بجميع مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، وناشد المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي وقائع فساد.

فحص مخالفات مشروعات الأمن الغذائي بقنا

يُذكر أن محافظ قنا أمر بتشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، لفحص تلك المخالفات، وانتقل أعضاء اللجنة إلى موقع المزرعة، وتم رصد المخالفات على الطبيعة وتحديدها على النحو الموضح سلفا، وتم العرض على المحافظ الذي أمر باتخاذ القرارات السابقة حيال المخالفين.