محافظ قنا يتفقد عددا من لجان امتحانات الدبلومات الفنية بالمدارس

انطلقت امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في مدارس محافظة قنا، إذ يؤدي الطلاب اليوم، في جميع المدارس الفنية الصناعية والفندقية والتجارية والزراعية وغيرها، مادتي اللغة العربية والتربية الدينية على فترتين، وسط تطبيق الإجراءات اللازمة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم.

امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بقنا

وأجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية بعدد من اللجان الفرعية لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022 / 2023، وذلك بمدرسة قنا التجارية المشتركة بالرياح، التي تضم 338 طالبًا وطالبة موزعين على 18 لجنة فرعية، إذ يؤدي الطلاب اليوم، الامتحانات بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ومن المقرر أن تستمر حتى الخميس الموافق 8 يونيو المقبل، رافقه خلال الجولة، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم.

سير امتحانات الدبلومات الفنية

واطمأن محافظ قنا، على سير عملية الامتحانات، والتأكد من توفير جميع سبل الراحة للطلاب والملاحظين من أعضاء اللجان، واستمع إلى بعض الطلاب لمعرفة مدى سهولة الامتحانات، والتأكد من عدم وجود أية شكاوى أو عقبات، كما اطمئن على توافر كافة سبل الراحة للطلاب وتواجد المشرفين والملاحظين باللجان.

من جهته، قال وكيل وزارة التربية والتعليم، أنّ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحان الدبلومات الفنية بالمحافظة هذا العام، بلغ 32 ألفًا و917 طالبًا وطالبة موزعين على 94 لجنة على مستوى قرى ومراكز المحافظةـ بواقع 50 لجنة تعليم صناعي، و16 لجنة تعليم زراعي، و28 لجنة تعليم تجاري، مشيرًا إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة الامتحانات، ورصد أية عقبات أو مشكلات، والاستعداد لكل الاحتمالات التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الامتحانات بشكل طبيعي، فضلًا عن التنسيق بين جيمع الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بالمدارس.