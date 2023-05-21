محافظ قنا: نستعد لإنزال مليون وحدة زريعة سمك في فرع النيل بنجع حمادي

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، المهندس جمال عبد الحكم محمدين مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية، والمهندس أسامة أحمد موسى مدير المفرخ السمكي بنجع حماي، لبحث سبل حماية الثروة السمكية بمحافظة قنا، بما يعود بالنفع العام على أبناء المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بملف الثروة السمكية.

زريعة السمك البلطي

وقال المحافظ إن اللقاء يأتي استعدادا لعمليات نقل وإنزال مليون وحدة زريعة سمك من أنواع البلطي النيلي والمبروك الفضي ومبروك الحشائش بفرع النيل بمدينة نجع حمادي، مضيفا أن الهدف من عمليات إنزال الأسماك بالمسطحات المائية زيادة المخزونات السمكية، وتنفيذ خطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة في المصايد الطبيعية وتغذيتها بالزريعة من الأسماك ذات الجودة العالية، بما يكفل تلبية احتياجات المواطنين من الأسماك، ويحقق الاكتفاء الذاتي.

الارتقاء بقطاع الثروة السمكية

ومن جانبه، أوضح المهندس جمال عبد الحكم، أن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يعمل بشكل دؤوب على تطوير وتنمية المسطحات المائية، ويحرص على الارتقاء بقطاع الثروة السمكية، ويعمل على استكمال خطة تنمية المصايد الطبيعية على مستوى الجمهورية، والتي يتبناها اللواء أركان حرب الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وفي نهاية اللقاء، أشاد محافظ قنا بالجهود الكبيرة والمستمرة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لدعم قطاع الثروة السمكية والحفاظ عليها وتنميتها.