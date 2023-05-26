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«رئيس تنمية أسوان» يتفقد وحدات مبادرة «سكن لكل المصريين» بالمدينة الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
10:09 ص | الجمعة 26 مايو 2023
مشروعات سكن لكل المصريين بمدينة أسوان الجديدة

مشروعات سكن لكل المصريين بمدينة أسوان الجديدة

تفقد المهندس أحمد عبد العظيم، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، وأعضاء وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، ومسئولو جهاز المدينة، الوحدات السكنية الجاري تنفيذها بمحور الإسكان المتوسط، ضمن مشروع المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، بمدينة أسوان الجديدة.

نسبة إنجاز تجاوزت 60%

وتجول رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، ومسئولو وحدة الدعم الفني، بموقع تنفيذ الوحدات السكنية «24 عمارة - 672 وحدة - بنسبة إنجاز تجاوزت 60%» بالمبادرة الرئاسية، نموذج «100 - 110 - 120) م2، بمنطقة الحي الثالث، بمدينة أسوان الجديدة، إذ جرى التشديد على الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروع، والالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية وأعمال الواجهات.

تنفيذ أعمال الصيانة بشكل دوري

وانتقل رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، ومسئولو وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، لتفقد أعمال الصيانة بمشروع الشريط النهري بمدينة أسوان الجديدة، إذ جرى التشديد على تنفيذ أعمال الصيانة القياسية بشكل دوري، للحفاظ على المشروع في أفضل صورة، واستمرار تقديم خدماته لسكان المدينة وما حولها، باعتباره متنزهًا ومتنفسًا للمواطنين.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.