سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الغربية

شهدت مدن وقرى ومراكز محافظة الغربية، منذ قليل، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ونشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة، وظهور متقطع لإشاعة الشمس، وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت في بيان لها، عن توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على بعض المحافظات، من بينها محافظة الغربية؛ إذ بلغت درجة الحرارة العظمي، 37 درجة مئوية، والصغرى 21 درجة مئوية، وبلغت نسبة الرطوبة 13%، وسرعة الرياح 19 كيلومترا، مع نشاط ملحوظ للرياح محملة بالأتربة، والغبار.

رياح مثيرة للرمال وللأتربة

وتشهد محافظة الغربية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت ارتفاعاً في درجات الحرارة، ما دفع بعض المواطنين، إلى الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة، واستخدام المكيفات الهوائية الباردة، في السيارات والمقاهي والمطاعم والمنازل، وفوجئ الكثير من المواطنين منذ قليل بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، ونشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة.