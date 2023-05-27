إيهاب الطماوي: عقدنا كل لجان المحور السياسي بالحوار الوطني الأسبوعين الماضيين

قال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إنه خلال الأسبوعين الماضيين انعقدت جميع لجان المحور السياسي بالحوار الوطني، وهي 5 لجان، مشيرا إلى أنه جرى التباحث حول الملفات الرئيسية لذلك المحور وفقا لجداول منضبطة أعلنها مجلس أمناء الحوار الوطني.

لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة كانت أول لجنة تنظيما

وأضاف «الطماوي» خلال استضافته ببرنامج «الحوار الوطني»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة كانت أول لجنة تنظيما، واهتم الرأي العام بتغطية أعمالها، وناقشت العديد من القضايا المهمة ومنها إنشاء مفوضية لمكافحة جرائم التمييز وكل أشكاله: «دي كان لها مردود واسع في الرأي العام، واشتغلت بما لا يقل عن 6 ساعات عمل».

وأكد أنه خلال عقد الجلسات جرى الاستماع لعدد كبير من القوى السياسية والمجتمعية والخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات والمجالس القومية المتخصصة المعنية والمهتمة بتلك المسألة والمنظمات الحقوقية: «جميع القنوات التي تغطي الحوار الوطني نقلت فعاليات تلك الجلسة لما لها من أهمية».