النائب إيهاب الطماوي: 3 ملفات رئيسية على طاولة لجنة الأحزاب بالحوار الوطني

أكد إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني سيكون أمامها 3 ملفات رئيسية للنقاش والحوار، وهي:«تعزيز دور الأحزاب السياسية وإزالة المعوقات أمامها، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب السياسية، وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب السياسية».

انعقاد اللجان الفرعية

وقال النائب إيهاب الطماوي فى تصريحات لـ«الوطن» إن اللجان الفرعية المشكلة بموجب محاور العمل بالحوار الوطني السياسي والاقتصادي والاجتماعي، يتكون في حالة انعقاد دائم للوصول إلى مخرجات لخدمة الوطن.

وأضاف: «حسبما أشار المنسق العام للحوار الوطني أن مهام المحور السياسي بالحوار الوطنى ستنطلق أعمالها يوم الأحد المقبل».

وشدد النائب إيهاب الطماوي أن الآمال والطموحات تنعقد الأن على نجاح مراحل الحوار الوطني، والتي بدأت بتكليف من القيادة السياسية فى أبريل من العام الماضي بهدف تحقيق مسار ديمقراطي، يتماشى مع سياسات البناء والتنمية داخل الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن الشهور المقبلة ستشهد عرسا ديمقراطيا لم تشهده مصر من قبل، لاسيما في ظل مشاركة جميع الأطراف الموالية والمعارضة في المناقشات التي تجرى داخل اللجان المتخصصة بالحوار الوطني، وقال: «هدفنا جميعا مناقشة القضايا التي تهم المواطن المصري، وتذليل كل التحديات التي تقف حائلا أمام مسيرة البناء والتقدم».