إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة بدراجة نارية ببني سويف

أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة ملاكي بالطريق الفرعي عزبة الأمراء، إهناسيا المدينة، غرب بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

تصادم دراجة نارية بسيارة بزراعي إهناسيا في بني سويف

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة ملاكي بطريق عزبة الأمراء، إهناسيا المدينة غرب المحافظة، نتج عنه إصابة 3 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

نقل المصابين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى إهناسيا التخصصي وجاري تقديم العلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور محمد جمال مدير عام المستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل قسم الاستقبال بمستشفي إهناسيا التخصصي المصابين في الحادث وهم: محمد رجب جنيدى 42 عامًا، يقيم بقرية قاي، مصابًا بنزيف بالمخ، على قايد على 55 عامًا، يقيم بقرية الدير، مصابًا بجرح بفروة الرأس 3 سم، سيد فرج هلال 52 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليسرى.