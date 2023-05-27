حالة الطقس الآن.. رياح مثيرة للرمال على أغلب الأنحاء ومستوى الرؤية 4000 متر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس الآن، إذ يستمر نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

ويستمر تأثير الرياح المثيرة للأتربة على أغلب الأنحاء، إذ يصل مستوى الرؤية إلى 4000 متر، ودرجة الحرارة 31 درجة مئوية.

استمرار تكاثر السحب الممطرة

وأشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من صحراء مطروح، ومناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

عدم استقرار الأحوال الجوية

وبشكل عام تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق متفرقة من البلاد، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وتتساقط أمطار متفاوفة الشدة تكون رعدية أحيانًا، وقد تصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، لذا نصحت هيئة الأرصاد الجوية باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.