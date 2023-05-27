«الأرصاد» تعلن عن حالة الطقس غدًا بالمحافظات.. وتحذر من أمطار رعدية وسيول

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الأحد، في بيان لها قبل قليل، محذرة من نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، التي تتحول إلى عواصف رملية في عدة مناطق، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة، كما أنّها تصل إلى حد السيول على بعض المناطق.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» حالة الطقس غدًا الأحد في جميع المحافظات، فضلًا عن الظواهر الجوية المتوقعة، وأماكن سقوط الأمطار، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة.

حالة الطقس غدًا في مصر

وكشفت الأرصاد أنّ حالة الطقس غدًا في مصر، تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، على مناطق متفرقة من البلاد، يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانًا قد تصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب سيناء، وخليج السويس، وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

الطقس في القاهرة غدًا

وتشير «الأرصاد» إلى حالة الطقس في القاهرة غدًا، تشهد سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة، بنسبة حدوث 30%، بالإضافة إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، والتي تبلغ سرعتها نحو 38 كيلومترًا في الساعة؛ إذ تسجل العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة.

تفاصيل حالة الطقس في مصر

وتأتي توقعات الأرصاد الجوية، حول حالة الطقس في مصر غدا، كالتالي:

نشاط رياح: على مناطق من السواحل الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء، وجنوب البلاد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى، والوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 30 إلى 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري، ومدن القناة، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 60% تقريبًا على مناطق من جنوب البلاد، قد تصل إلى حد السيول على وسط وجنوب سيناء، وخليج السويس، وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأشار «الأرصاد» في بيانها إلى حالة الطقس في الأيام المقبلة، متضمنةً الثلاثاء والأربعاء والخميس، والتي تشهد نشاطا للرياح طوال الأسبوع، فضلًا عن أمطار خفيفة ومتوسطة ورعدية أحيانًا حتى الثلاثاء.

درجات الحرارة غدًا في محافظات مصر

وفيما يخص درجات الحرارة غدًا في محافظات مصر، فإنّها تأتي كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: تسجل درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21 درجة.

السواحل الشمالية: تسجل درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19 درجة.

جنوب سيناء: تسجل درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24 درجة.

شمال الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22 درجة.

جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26 درجة.