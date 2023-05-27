حالة الطقس الآن.. رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار خفيفة إلى متوسطة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة الآن؛ إذ تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، لتسود أجواء مغبرة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، لافتة إلى أنها تكون رعدية على جنوب ووسط الصعيد وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

تكاثر السحب الرعدية الممطرة

وأشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على وسط وجنوب الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون خفيفة إلى متوسطة أحيانا، ومصحوبة بصوت الرعود على مناطق متفرقة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق سالفة الذكر، نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية ونشاط الرياح خلال هذه المناطق، ما يؤدى إلى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية، وتكون السواحل الشمالية الغربية على موعد مع سقوط الأمطار مع تقدم الوقت، فيما سجلت درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية.

مستوى انخفاض الرؤية ودرجات الحرارة

وفيما يتعلق بمستوي انخفاض الرؤية ودرجات الحرارة، فقد سجلت محطات الأرصاد الجوية مستوى انخفاض الرؤية والحرارة على النحو التالي:

- مرسى مطروح: الرؤية 2000 متر رمال، والحرارة: 29 درجة مؤية.

- برج العرب: الرؤية 2000 متر رمال، والحرارة: 32 درجة مؤية.

- الأقصر: الرؤية 1500 متر رمال، والحرارة: 35 درجة مؤية.

- أسيوط: الرؤية 3000 رمال، والحرارة: 30 درجة مؤية.

شرم الشيخ: الرؤية 3000 رمال مثارة، والحرارة: 37 درجة مؤية.

الفرصة مهيئة لتساقط أمطار

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الغطاء السحابي على الأنحاء كافة، خاصة شمال وجنوب الصعيد وسيناء والمدن المطلة على خليج السويس والبحر الأحمر، وهو ما يهيئ الفرصة لسقوط أمطار في تلك المناطق، تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة ورعدية أحيانا.