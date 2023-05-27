حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات: رياح مثيرة للرمال وأمطار رعدية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في الأيام المقبلة بالمحافظات والتي تشهد حالة من عدم الاستقرار على العديد من المناطق في مختلف أنحاء البلاد، حيث من المتوقع أن يحدث نشاط حركة رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على عدة المناطق، فضلًا عن سقوط أمطار متفاوتة الشدة تصبح رعدية في بعض الأحيان، كما أنّها قد تصل لحد السيول على مناطق من خليج السويس، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» حالة الطقس في الأيام المقبلة بمحافظات مصر فضلًا عن الظواهر الجوية المتوقعة، وأماكن سقوط الأمطار، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

ويكشف بيان الأرصاد عن حالة الطقس في الأيام المقبلة والذي يشهد نشاطًا في حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة طوال الأسبوع، بينما يشهد سقوط أمطار على مدار الـ72 ساعة القادمة حتى يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو الجاري.

حالة الطقس غدا

وفيما يخص حالة الطقس غدا الأحد فإنّه من المتوقع حدوث نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية، وجنوب البلاد، وسيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، فضلًا عن المناطق المكشوفة من الوجه البحري، والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 30 إلى 40% على الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ومن المتوقع أن تمتد الأمطار خفيفة إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، بينما يحدث سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 60% قد تكون رعدية في بعض الأحيان على بعض محافظات جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

وبحسب توقعات الأرصاد حول أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة وتحديدًا يوم الإثنين الموافق 29 مايو الجاري، فإنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الثلاثاء والاربعاء والخميس

ووفقًا للأرصاد فإنّ حالة الطقس يوم الثلاثاء والاربعاء والخميس تأتي كالتالي:

الثلاثاء 30 مايو 2023.. نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

الأربعاء 31 مايو 2023: نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الخميس 1 يونيو والجمعة 2 يونيو: نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.