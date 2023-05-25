خبير اقتصادي: أزمة سقف الدين لأمريكي ستُحل في اللحظات الأخيرة

قال محمد يسلم الفلالي، الخبير الاقتصادي من لندن، إن وكالة «فيتش»، وضعت الاقتصاد الأمريكي رهن المراقبة السلبية.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن ذلك رد فعل طبيعي وسبق أن حدثت في عهد الرئيس أوباما، وما حدث في سقف الدين هو السبب، موضحا أن الأزمة الحالية في الولايات المتحدة يرى الجميع أنها ستحل في آخر لحظة، وترجع إلى أمور قانونية بحتة: «الاقتصاد الأمريكي والأسواق المالية اعتادت على تلك المراوغات، ومنذ عام 1960 حتى الآن تم تغيير سقف الدين أكثر من 78 مرة».

وتابع: «هذه النظرة ستؤثر بشكل غير مباشر والاقتصاد الأمريكي هو أهم اقتصاد عالمي، وهو محل ومكان الأصول الآمنة، ولكن من الناحية القانونية فهناك آثار قد تترتب على ذلك، فصناديق الاستثمار لديها قوانين وشرط».

وأوضح أن هناك آثار وتداعيات يجب التحوط منها لأن هناك خطر اقتصادي في الولايات المتحدة والعالم، ولكن لا أظن أنها ستتخلف عن السداد.