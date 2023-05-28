الأرصاد الجوية تكشف درجات الحراة اليوم.. تصل إلى 44 مئوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد، متوقعة استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، المتمثلة في نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وتساقط الأمطار متفاوتة الشدة، والتي تكون رعدية أحيانًا وتصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس.

الرياح والأمطار أبرز الظواهر المؤثرة

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء وسلال جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري، بالإضافة إلى تساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناه تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى، وتكون متوسطة ورعدية أحياناعلى جنوب البلاد وقد تصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 28-5-2023، فقد جاءت على النحو التالي:

- القاهرة 34 - 21

- العاصمة الإدارية 34 - 20

- أكتوبر 34 - 21

- بنها 34 - 21

- دمنهور 32 - 21

- وادي النطرون 33 - 20

- كفر الشيخ 32 - 20

- المنصورة 32 - 21

- الزقازيق 33 - 21

- شبين الكوم 33 - 21

- طنطا 32 - 19

- دمياط 29 - 20

- بورسعيد 30 - 20

- الإسماعيلية 34 - 21

- السويس 32 - 21

- العريش 31 - 20

- رفح 30 - 20

- رأس سدر 29 - 21

- نخل 25 - 12

- كاترين 22 - 9

- الطور 32 - 21

- طابا 24 - 17

- شرم الشيخ 34 - 24

- الإسكندرية 25 - 20

- العلمين الجديدة 25- 19

- مطروح 24 - 19

- السلوم 25 - 18

- سيوة 30 - 19

- رأس غارب 33 - 23

- الغردقة 34 - 24

- سفاجا 32 - 23

- مرسى علم 32 - 24

- شلاتين 33 - 25

- حلايب 33 - 25

- أبو رماد 34 - 24

- رأس حدربة 33 - 24

- الفيوم 34 - 22

- بني سويف 34 - 21

- المنيا 34 - 22

- أسيوط 35 - 22

- سوهاج 34 - 23

- قنا 37 - 25

- الأقصر 39 - 26

- أسوان 40 - 28

- الوادي الجديد 36 - 25

- أبو سمبل 44 - 29.