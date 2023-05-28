تفاصيل تشغيل خدمات جديدة لجمهور الركاب في قطارات مصر غدا

أعلنت هيئة السكك الحديدية، بدء تشغيل خدمات جديدة لركاب الوجه القبلي في قطارات مصر، اعتبارا من الغد، في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات بجودة متميزة للركاب، تتمثل في زيادة تركيب قطارات بعربات مكيفة بنوعيها «أولى وثانية».

تفاصيل خدمات جديدة في قطارات مصر

أولى الخدمات التي يتم تطبيقها غدا في قطارات مصر، هي زيادة تركيب قطار رقم 990 مكيف على خط «القاهرة - سوهاج»، ووفق تقرير هيئة السكة الحديد، يتكون القطار من 7 عربات مكيفة درجة ثانية، وعربة بوفية مكيفة أيضا، وثلاثة عربات مكيفة درجة أولى.

محطات وقوف قطار رقم 990

ويمر قطار رقم 990 بداية من القاهرة بالجيزة والعياط والواسطى وبني سويف وببا والفشن ومغاغة وبني مزار ومطاي والمنيا وملوي، وديروط والقوصية ومنفلوط وأسيوط وأبوتيج وصدفا وطما والمراغة وسوهاج.

وقطارات مصر تشمل زيادة تركيب قطار رقم 986 مكيف «القاهرة - الأقصر»، والذي يتكون من 7 عربات مكيفة درجة ثانية وعربة مكيفة بوفيه و4 عربات مكيفة درجة أولى، كما يتم إيقاف تشغيل قطاري رقم 3500 و3501 ثالثة مكيفة على «المنيا - سوهاج» والعكس بشكل مؤقت والبديل قطاري 3006/3007.

إيقاف تشغيل قطار رقم 970

ومن المقرر إيقاف تشغيل قطار رقم 970 مكيف «القاهرة - سوهاج» بشكل مؤقت، اعتبارا من الأربعاء المقبل الموافق 31 مايو الجاري، ووفق هيئة السكة الحديد، لا يتم خروج أي قطار إلا بعد التأكد من صيانته بشكل جيد واتباع وسائل السلامة والأمان.