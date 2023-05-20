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السماح لحاملي اشتراكات «تحيا مصر» بالسفر «واقف» على قطارات «ثالثة تهوية ديناميكية»

كتب:

كريم روماني
04:45 م | السبت 20 مايو 2023
حركة القطارات- صورة أرشيفية

حركة القطارات- صورة أرشيفية

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر السماح للركاب حاملي اشتراكات قطارات «تحيا مصر» بالسفر «واقف» على القطارات التي تم تعديل تركيبها من قطارات «تحيا مصر» إلى «ثالثة تهوية ديناميكية»، على أن يكون الاشتراك صادرا قبل تاريخ تعديل تركيب القطار حتى انتهاء مُدة الاشتراك وذلك تيسيرا على جمهور المسافرين.

موقف من يرغب في حجز مقعد 

وأكدت الهيئة في تقرير لها، أنه في حالة رغبة الراكب حامل الاشتراك في حجز مقعد يتم الحجز له مع دفع فرق الدرجة بين قيمة التذكرة «كوامل» من قطارات «تحيا مصر» وقيمة التذكرة «كوامل» «ثالثة تهوية ديناميكية» من محطة القيام إلى محطة الوصول وذلك بعد مراجعة كارت الاشتراك والإيصال من قبل صراف التذاكر.

موقف حالة عدم وجود الإيصال

وأوضحت هيئة السكك الحديدية، أن كارت الاشتراك والإيصال يعتبر مكملين لبعضهما وفي حالة عدم وجود الإيصال أو كارت الاشتراك مع الراكب يتم إعتبار الراكب بدون تذكرة، 

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.