أماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات.. متوسطة ورعدية تصل إلى حد السيول

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان أماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات والتي تتراوح بين خفيفة إلى متوسطة ورعدية تصل إلى حد السيول أحيانًا في بعض المناطق، فضلًا عن نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي تتحول إلى عواصف ترابية، حيث تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مدار الساعات القليلة القادمة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات فضلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة وأماكن العاصفة الترابية، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية ضمن بيانها عن أماكن سقوط الأمطار غدا أنّها تكون متفاوتة الشدة، وتكون رعدية أحيانًا وتصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تشمل أماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات الآتي:

القاهرة الكبرى: تشهد سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وفترات متقطعة بنسبة حدوث 30%.

الوجه البحري ومدن القناة: تشهد سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 30%.

السواحل الشمالية الغربية: تشهد سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 40%.

وسط وجنوب سيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر: تشهد سقوط أمطار منوسطة ورعدية أحيانًا قد تصل لحد السيول على بعض المناطق بنسبة حدوث 60%.

شمال الصعيد: تشهد سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة 60%.

وسط وجنوب الصعيد: تشهد سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 60%.

الطقس غدا بالساعات

وفيما يخص حالة الطقس غدا بالساعات في مصر، أعلنت الأرصاد الجوية إنّه من المتوقع نشاط رياح العديد كافة الأنحاء تتراوح بين مثيرة للرمال والأتربة والنشطة، حيث تأتي كالتالي:

القاهرة الكبرى: رياح نشطة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتبلغ سرعتها 38 كم/س.

الوجه البحري ومدن القناة: رياح نشطة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة تبلغ سرعتها 36 كم/س.

السواحل الشمالية الغربية: رياح نشطة تبلغ سرعتها 34 كم/س.

السواحل الشمالية الشرقية: رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة 44 كم/س.

وسط وجنوب سيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر: رياح نشطة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة تبلغ سرعتها 44 كم/س.

شمال الصعيد: رياح نشطة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة 30 كم/س.

وسط وجنوب الصعيد: نشطة مثيرة للرمال والأتربة تبلغ سرعتها 34 كم/س.

حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس

وفيما يخص حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس فإنّه من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة «عواصف ترابية» حتى نهاية الأسبوع الجاري.

درجة الحرارة غدا في القاهرة

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإنّ درجة الحرارة غدا في القاهرة العظمى تسجل 34 والصغرى 21 درجة.