عاصفة ترابية تغطي سماء المحافظات.. تقلبات جوية وانخفاض مستوى الرؤية

تغطي عاصفة ترابية سماء مختلف المحافظات، حيث تحوّلت الأجواء إلى مغبرة والسماء إلى اللون الأصفر، مما تسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المحافظات فضلًا عن سقوط شجرة في محافظة الأقصر وعمود إنارة في محافظة الفيوم جراء شدة الرياح وسرعتها، ومن المتوقع أن تستمر تلك العاصفة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

تستعرض «الوطن» تفاصيل حدوث عاصفة ترابية الآن في مصر فضلًا عن المحافظات المتأثرة بها وموعد انتهائها.

عاصفة ترابية الآن

وتضرب عاصفة ترابية الآن محافظات القاهرة الكبرى، والجيزة، ومحافظات جنوب الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، ومدن القناة، وجنوب سياء، ومحافظة البحر الأحمر، وشمال ووسط وجنوب الصعيد، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

العاصفة الترابية في مصر اليوم 2023

وتسببت العاصفة الترابية في مصر اليوم 2023 في سقوط عمود إنارة على طريق منشأة عبد المجيد بدائرة مركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم، فيما انتقلت شركة الكهرباء على الفور لإصلاح الأسلاك الكهربائية وإعادة توصيلها فضلًا عن إعادة تثبيت العمود، كما تسببت العاصفة الترابية أيضًا في سقوط شجرة على طريق الأقصر/ أسوان الزراعي الشرقي بدائرة مركز الزينية بمحافظة الأقصر فيما جرى إزالتها وتسيير الحركة المرورية على الفور.

العاصفة الترابية غدا

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية ضمن بيانها عن حالة الطقس غدا في المحافظات، أماكن العاصفة الترابية غدا التي من المتوقع أن تسيطر على محافظات القاهرة الكبرى، ومدن القناة، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب ووسط سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وخليج السويس، وشمال ووسط وجنوب الصعيد، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 30 وحتى 44 كيلو مترًا.

عاصفة ترابية في أسوان

وتسبب حدوث عاصفة ترابية في أسوان في انخفاض الرؤية الأفقية بمختلف مراكز المحافظة، فيما وجه اللواء أشرف عطية محافظ الإقليم، برفع درجة الاستعداد للقصوى لمواجهة التقلبات الجوية، بوقف حركة الملاحة في نهر النيل وبحيرة ناصر حتى تحسن الأحوال الجوية مجددًا.

عاصفة ترابية مصر

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية في بيانها حول حالة الطقس في الأيام المقبلة فإنّه من المتوقع أن تستمر عاصفة ترابية في ضربت محافظات مصر طوال الأسبوع الجاري وتنتهي الخميس المُقبل.