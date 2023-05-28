سقوط أمطار لليوم الرابع على التوالي بالأقصر وإلغاء رحلات البالون الطائر

شهدت محافظة الأقصر، صباح اليوم الأحد، تساقط الأمطار لليوم الرابع على التوالي على فترات متقطعة في أماكن متفرقة، مصحوبة بنشاط كبير للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

غرف عمليات مركزية

ورفعت محافظة الأقصر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية على مستوى مراكز ومدن المحافظة لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بناء على تقرير هيئة الأرصاد الجوية، إذ عقدت كافة المديريات والجهات المعنية، غرف عمليات مركزية بالتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لتلقي أي بلاغات محتملة والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.

إجراءات لمواجهة التقلبات الجوية

ووجه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، رؤساء المراكز والمدن والأجهزة المعنية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة حالة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة.

إلغاء رحلات البالون الطائر

وفي سياق متصل، شهدت المحافظة إلغاء رحلات البالون الطائر، بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح والعواصف الترابية وتساقط الأمطار، بحسب ما ذكر أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.