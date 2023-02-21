تامر هجرس ينتهي من تصوير مشاهده في فيلم «شوجر دادي»

انتهى الفنان تامر هجرس من تصوير دوره فى فيلم «شوجر دادي»، الذي جرى تصويره في عدة مناطق متفرقة بين سهل حشيش والغردقة.

تفاصيل شخصية تامر هجرس في فيلم شوجر دادي

وعن العمل، قال تامر في بيان له اليوم: «يدور الفيلم في إطار كوميدي إذ تقع إحدى العائلات في بعض المشاكل، وأجسد خلاله دور مالك لفندق في سويسرا وأتقابل معهم في أحد الفنادق بالغردقة خلال قضائي إجازة فأتعرف عليهم وتحدث فيما بيننا مغامرات كوميدية».

تفاصيل فيلم شوجر دادي

يشارك تامر في بطولة فيلم «شوجر دادي»، الفنانة ليلى علوى وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، ومحمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح الزاهد، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.