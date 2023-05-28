«النقل» تعلن تطبيق نُظم جديدة للحوافز والمناصب: الكفاءة وليست الأقدمية

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، عن تطبيق نظام الأرباح للشركات الرابحة والحافز لمن يستحق والمناصب بالكفاءة وليست بالأقدمية وذلك في كافة شركات الوزارة.

وأشار التقرير، إلى ضرورة قيام رئيس وقيادات الشركة بعقد اجتماعات دورية مع العاملين وخلق بيئة عمل مناسبة والاهتمام بالنواحي الاجتماعية والصحية لكافة العاملين، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وقيام إدارة الموارد البشرية بالتدريب المستمر للعاملين والاستفادة من مؤهلات وخبرات العاملين في الوظائف المختلفة بحيث تنطلق هذه الشركة لتصبح في مصاف الشركات الرائدة في هذا المجال خاصة مع المنافسة القوية مع شركات القطاع الخاص.

الزيادة في الأرباح المحققة

ولفت التقرير، إلى أنه تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة المصرية لأعمال النقل البحري «مارترانس»، والمصادقة على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات واعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022 والتي أظهرت الزيادة في الأرباح المحققة مقارنة بالعام السابق.

كما تطرق إلى الاجتماع الذي عقد مع العاملين بالشركة المصرية لأعمال النقل البحري «مارترانس»، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل، موضحاً أنه منذ عودة تبعية القابضة للنقل البحري والبري إلى وزارة النقل تم التخطيط لدعم كافة الشركات التابعة لها ومنها شركة مارترانس المتخصصة في أعمال النقل البحري لتكون احدى الشركات الناجحة التي تساهم في دعم الاقتصاد القومي.

الارتقاء بمعدلات الأداء

وشدد على ضرورة العمل على مدار الساعة والانضباط التام في العمل وأن يقوم كل موظف بتأدية مهامه وفقاً لبطاقة الوصف الوظيفي مع التطوير الدائم والارتقاء بمعدلات الأداء والقيام بكفاءة عالية في الخدمات التي تقدمها في مجال النقل البحري والبري والجوي وإدارة اللوجستيات ونقل معدات المشروعات المتكاملة وغيرها من الأعمال.