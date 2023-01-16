«تموين مطروح»: سعر كيلو الأرز في المجمعات الاستهلاكية بالمحافظة 14.5 جنيه

أعلنت المهندسة هند مساعد، وكيل وزارة التموين بمطروح، عن توفير أرز حر للمواطنين في المجمعات الاستهلاكية بسعر أرخص من الأسواق بواقع 14.5 جنيه للكيلو، وذلك لمواجهة جشع التجار ومحاربة غلاء الأسعار بالأسواق.

أماكن بيع الأرز في مطروح

وقالت وكيل وزارة التموين بمطروح، اليوم الاثنين، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار الأرز في متناول الجميع والسلعة متوفرة الآن في الجمعيات الاستهلاكية التابعة لإشراف مديرية التموين بمطروح، والكائنة أمام البنك الأهلي وسط مدينة مرسى مطروح، وفي الجمعية الكائنة أمام المدهش وسط المدينة، والجمعية الكائنة في علم الروم أمام الشعشاعي.

توفير الأرز الحر في مطروح

وأكدت وكيل وزارة التموين بمطروح أنه جار التنسيق مع الجمعيات الاستهلاكية والشركة الأم في القاهرة، لتوفير الأرز الحر بسعر 14.5 جنيه للكيلو في جميع المدن الأخرى بنطاق محافظة مطروح، في الحمام والعلمين والصبعة والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الأساسية للأسر في جميع المدن بجانب عاصمة المحافظة.

منافذ سلع أساسية بمدن مطروح

وأشارت إلى أن مديرية التموين مطروح تمكنت من فتح عدة منافذ لبيع جميع السلع والمواد الغذائية بأسعار أقل من الأسواق بنسبة 20%، بينها أول منفذ افتتحه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بجوار سوق ليبيا غرب المدينة، والثاني والثالث وسط المدينة، بجانب فتح منفذ في كل مدينة، متوفر بها سلع الزيت والسكر والأرز والعدس والبقوليات ومنتجات الألبان وسلع أخرى، وذلك تحت إشراف إدارات التموين بمراكز المدن.