تراخيص البناء وتدهور صناعة الغزل على أجندة اللجان البرلمانية اليوم

تشهد اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة عددا من الملفات الهامة، إذ تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعا لمناقشة استمرار أزمة تأخر إصدار تراخيص البناء في المحافظات سواء كانت الرخصة إصدارًا جديدًا أو استكمال للأعمال، نتيجة كثرة القرارات والكتب الدورية الصادرة بشأن تعديل اشتراطات إصدار التراخيص، واستحداث إجراءات جديدة أو إحالة الإجراءات لجهات أخرى، فضلاً عن تأخر إصدار بيان صلاحية الموقع، وصعوبة الحصول على موافقة العديد من الجهات المختصة بإصدار التراخيص بالرغم من استيفاء المواطنين للمستندات المطلوبة لإصدار التراخيص، الأمر الذى يتطلب استجلاء حقيقة تلك القرارات والكتب الدورية ومدى قانونيتها بما يتوافق وأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

طلب إحاطة لسوء حالة دور العرض السينمائي

وتناقش لجنة الإعلام والثقافة والآثار، عددا من طلبات الإحاطة بشأن سوء حالة دور العرض السينمائية التابعة لوزارة الثقافة، وأيضا غلق دوري عرض الأهلي بدمنهور ورشيد التابعتين لوزارة الثقافة، وإهمال وزارة الثقافة صيانة دوري عرض ميامي وروكسي على مدار خمس سنوات، وتدني الإيرادات في دور العرض السينمائية التابعة لوزارة الثقافة طوال العام.

وتعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعا لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة بشأن تدهور صناعة الغزل والنسيج؛ بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الشامي، والخاص بمعاناة مصانع مدينة المحلة الكبرى من نقص الغزول، مما يهدد مصانع النسيج بالتوقف وتشريد العمالة. كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد العزيز، بشأن تدهور صناعة الغزل والنسيج ومعاناته، وصعوبة إجراءات التراخيص التي تعطل قيام صناعة وطنية قوية.

فيما يواصل عدد من اللجان البرلمانية الأخرى مناقشة مشروع الموازنة العامة 2023-2024 لعدد من القطاعات بالدولة.