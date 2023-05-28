تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد إبراهيم بعد إصابته بالشلل النصفي

لا يزال الفنان أحمد إبراهيم موجودًا في الإمارات، ويخضع للعلاج تحت إشرف نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، الذي حرص على السفر إلى الخارج وزيارته، والاطمئنان على حالته الصحية.

أشرف زكي يتحدث عن حالة الفنان أحمد إبراهيم الصحية

وقال أشرف زكي، لـ«الوطن»، إنّ الفنان أحمد إبراهيم بحالة جيدة، وحالته الصحية تتحسن بشكل كبير، ومن المقرر أن يستأنف نشاطه الفني وعمله بعد مدة قصيرة.

وطالب نقيب المهن التمثيلية جمهوره ومحبيه الدعاء له بالشفاء العاجل في أقرب وقت.

وأكد الفنان أحمد إبراهيم، خلال تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن حالته الصحية تستقر مع الوقت، وأنه حاليا في مرحلة العلاج الطبيعي، وهو يتعامل بكرسي متحرك في الوقت الحالي

زيارة أشرف زكي لـ أحمد إبراهيم

وحرص أشرف زكي على زيارة الفنان أحمد إبراهيم داخل المستشفى، ووصف إبراهيم تلك الزيارة بالمهمة في خلال فترة مرضه، وظهر من خلال فيديو الزيارة قائلاً: «مش متخيل زيارتك رفعت من روحي المعنوية إزاي، وهو من أول لحظة من أول ما عرف وهو مسابنيش».