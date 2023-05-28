أسعار اللحوم والدواجن في المجمعات الاستهلاكية اليوم.. تشهد تخفيضات

تحرص الشركة المصرية للحوم والدواجن، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على ضخ اطنان كثيرة يوميا من اللحوم الطازجة والمجمدة، بالإضافة إلى كميات من الدواجن المجمدة المحلية، والدواجن المستوردة، بأسعار في متناول جميع المواطنين، وهي متوفرة بشكل كبير يوميًا في جميع منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية.

أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الأستهلاكية

واستقرت جميع أسعار اللحوم اليوم، في جميع منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، حيث تباع باسعار مخفضة تصل لـ35% عن أسعار اللحوم في محلات الجزارة.

- اللحوم المجمدة 120 جنيهًا.

- اللحوم البتلو المجمدة 130 جنيهًا.

- اللحوم السودانية الطازجة 195 جنيهًا.

- اللحوم الضأن المجمدة 170 جنيهًا.

- البوفيتك الطازج 195 جنيهًا.

- الكبدة الطازجة 195 جنيهًا.

- الكبدة المجمدة 87 جنيهًا.

- المفرومة البرازيلية المجمدة 95 جنيهًا.

- اللحوم المجمدة البرازيلية 105 جنيهات.

- المفرومة الطازجة 190 جنيهًا للكيلو.

- السجق الطازج 190 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم في المجمعات الاستهلاكية

- دواجن مستورة برازيلي سعر الكيلو 65 جنيها.

- دواجن محلية «بلدي» مجمدة الكيلو بسعر 65 جنيها.

أسعار الأسماك في المجمعات الأستهلاكية

- كاليماري وزن كيلو بسعر 155 جنيهًا.

- ماكريل وزن كيلو بسعر 85 جنيها.

- فيليه باسا وزن كيلو بسعر 75 جنيها.

- جمبري بقشر وزن كيلو بسعر 315 جنيها.