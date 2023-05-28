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دار الإفتاء توضح كيفية صلاة عيد الأضحى وصيغة التكبير فيها

كتب:

أحمد الشرقاوي
10:59 ص | الأحد 28 مايو 2023
كيفية صلاة عيد الأضحى - صورة أرشيفية

كيفية صلاة عيد الأضحى - صورة أرشيفية

تعد صلاة عيد الأضحى المبارك من أهم الصلوات التي يحرص الملايين من المسلمين على أدائها، ولذلك يريدون معرفة كيفية صلاة عيد الأضحى وصيغة التكبير فيها المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

كيفية صلاة عيد الأضحى

وحول كيفية صلاة عيد الأضحى فقد أكدت دار الإفتاء المصرية في الكثير من الفتاوى عبر موقعها الإلكتروني والسوشيال ميديا أن صلاة عيد الأضحى تكون ركعتين يبدأ المصلي في الركعة الأولى منهما بترديد 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام ثم يقرأ ما تيسر له من القرآن الكريم، وفي الركعة الثانية يُكَبِّر فيها المسلم  بخمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام، ثم يقرأ ويتم الركعة، ويجلس للتشهد ويُسَلِّم.

صيغة التكبير في صلاة عيد الأضحى

وأوضحت الإفتاء بخصوص كيفية صلاة عيد الأضحى أنه يسن للمسلم أن يبدأ التكبير والتهليل قبل صلاة عيد الأضحى الميارك وأن يردد: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

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