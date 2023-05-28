طريقة استخراج فيش جنائي إلكترونيا.. اتبع الخطوات

أتاحت وزارة الداخلية للمواطنيين خدمة استخراج الفيش الجنائي إلكترونيًا، لتوفير الوقت والمجهود في الوقوف بالمصالح الحكومية، إذ يمكن الدخول على موقع وزارة الداخلية، واتباع عدد من الخطوات المبسطة التي تنتهى بالحصول على الخدمة.

طريقة استخراج فيش جنائي

وخلال التقرير التالي توضح «الوطن» الخطوات اللازمة للحصول على فيش جنائي إلكترونيًا من خلال موقع وزارة الداخلية.

وتتمثل الخطوة الأولى للحصول على فيش جنائي إلكترونيًا من خلال الدخول إلى موقع وزارة الداخلية الرسمي من خلال الرابط، والقيام بتسجيل الدخول على الموقع، وفي حالة عدم وجود حساب يمكنك إنشاء حساب بطريقة سهلة والقيام بعدها بتسجيل الدخول، وبعد ذلك تقوم بالضغط على أيقونة دليل الخدمات الموجودة في الشريط العلوي من الموقع الإلكتروني.

وبعد ذلك تضغط على أيقونة «إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة»، وعقب فتح الصفحة المخصصة لطلب استخراج فيش وتشبيه تدخل البيانات المطلوبة بالكامل ثم اختيار «الدفع الإلكتروني».

وهناك خدمات أخرى تقدمها وزارة الداخلية من خلال موقعها الإلكتروني، منها استخراج وثيقة ميلاد وزواج وطلاق وقيد فردي وقيد عائلي، والاستعلام عن المخالفات المرورية.