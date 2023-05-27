«التعليم»: التصدي بكل حزم لأي محاولة غش بامتحانات الدبلومات الفنية 2023

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن غرفة العمليات الرئيسية للامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية لعام 2023 دور أول تتابع منذ صباح اليوم سير العملية الامتحانية، إذ يؤدي 47 ألفا و985 طالبا وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية، موزعين على 197 لجنة، 23 ألفا 233 طالب تجاري، 21 ألفا و994 صناعي، 2650 فندقي، 108 زراعي.

امتحانات الدبلومات الفنية 2023

وأكد أيمن موسى مديري مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل دائم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تم الاطمئنان على جميع خطوط سير مراكز توزيع الأسئلة حتى وصولها إلى اللجان.

التصدي بكل حزم لأى محاولة غش

وشدد «موسى»، على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، والعمل على تهيئة الجو النفسي للطلاب والمعلمين وعدم اصطحاب التليفون المحمول للطلاب والملاحظين والتصدي بكل حزم لأى محاولة غش تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ومصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كذلك اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والسلامة المهنية قبل الامتحان وبعد أداء الامتحان .

كما أشار مدير مديرية التعليم بالقاهرة، إلى التنسيق الكامل مع مديريات الأمن، الصحة، ومرفق الإسعاف، ورؤساء الأحياء، وذلك للتأمين المناسب للطلاب واللجان الامتحانية، موصيًا مديري عموم الإدارات بالتواجد وتذليل كافة العقبات وتوفير كافة الأجواء الآمنة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر.