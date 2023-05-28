«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا.. وموعد انتهاء التقلبات الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا، حيث تنتهي ذروة التقلبات الجوية، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية عدا جنوب البلاد، ويستمر نشاط الرياح بسرعات لا تتجاوز 30 كيلومترا في الساعة.

حالة الطقس غدا الاثنين

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة غدا بقيم تتراوح بين 2 حتى 4 درجات على جميع أنحاء الجمهورية، ويستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث يسود طقس حار على شمال البلاد وصولا إلى مصر الوسطى والقاهرة الكبرى، وطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار غدا

ولفتت إلى استمرار سقوط الأمطار غدا على جنوب وشمال الصعيد، ووسط وجنوب سيناء، وجبال البحر الاحمر، وتكون أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا، وذلك حتى منتصف الاسبوع، على ان يبدأ الاستقرار في حالة الطقس يوم الأربعاء ولمدة 24 ساعة فقط.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: العظمى 34 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 26.