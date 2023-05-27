رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنيا لمواجهة تقلبات الطقس

تتعرض مراكز محافظة المنيا، لسقوط أمطار مستمرة، بين خفيفة إلى متوسطة، وأعلن الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، وذلك تحسباً لآية تداعيات ناتجة عن تقلبات الطقس التي تشهدها المحافظة وهي عبارة عن عاصفة محملة بالأتربة تمر بالبلاد.

تداعيات سوء الأحوال الجوية

وكلف نائب المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار، كما وجه نائب المحافظ، بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

تجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة

وتدعو محافظة المنيا كافة المواطنين بتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات والأسقف المعدنية وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تتأثر سلبا بتلك العاصفة، حفاظا على سلامتهم.

وتستقبل المحافظة شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أي طارىء من خلال رقم الخط الساخن 114، غرفة العمليات الرئيسية 2320001، 2342200، بالإضافة إلى بوابة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من جنوب البلاد، ووسط وجنوب الصعيد ، وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة إلى متوسطة أحيانا، ومصحوبة بصوت الرعود على مناطق متفرق ، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق سالفة الذكر، نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، ويلحظ نشاط لرياح خلال هذه المناطق أيضا، مما يؤدى إلى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية، وتهطل على السواحل الشمالية الغربية الأمطار.