انطلاق مبادرة «اعرف قدر نبيك» في جميع مساجد الإسكندرية

أعلنت مديرية الأوقاف بالإسكندرية عن إطلاق مبادرة تحت عنوان «اعرف قدر نبيك»، صلى الله عليه وسلم في جميع المساجد الكبرى بمحافظة الإسكندرية من منطلق أن ديننا دين التوكل والأخذ بالأسباب لا التواكل أو إهمال الأخذ بالأسباب وحُبُّ رسول الله، واتباع سنته لا يدفعان أبدًا إلى التواكل أو البطالة أو الكسل أو عدم الأخذ بالأسباب إنما يدفعان وبقوة إلى العمل والإنتاج والإتقان. ‏

من يحب النبي ليس غشاشاً

وقال الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إنه في إطار التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم وبيان أخلاقه وشمائله، تطلق وزارة الأوقاف مبادرة «اعرف قدر نبيك»، ويأتي إطلاق هذه المبادرة بغية التذكير وإلقاء الضوء والتعريف وبيان قدر نبينا، بكل لغات العالم، كما أن من يتبع سنة نبينا فعليه أن يتحلى بكريم أخلاقة من الصدق والأمانة والوفاء وسائر الأخلاق الكريمة، مع الأخذ بأقصى الأسباب، وأن من يحب رسول الله لا يمكن أن يكون غشاشا، ولا مستغلا، ولا محتكرًا، ولا محلًا للحرام، بل وقّاف عند حدود الله. ‏

ديننا دين التوكل والأخذ بالأسباب

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية لـ«الوطن»، أن المبادرة تهدف إلى بيان أن حُبَّ رسول الله واتباع سنته لا يدفعان أبدًا إلى التواكل أو البطالة أو الكسل أو عدم الأخذ بالأسباب، إنما يدفعان وبقوة إلى العمل والإنتاج والإتقان، كما علمنا نبينا: إنَّ اللهَ يحِبُّ إذا عمِلَ أحدُكم عملًا أنْ يُتقِنَه، وقال صلى الله عليه وسلم :ما أكلَ أحدٌ طعامًا قطُّ، خيرًا من أنْ يأكلَ من عمَلِ يدِهِ وإنَّ نبيَّ اللهِ داودَ كان يأكلُ من عمَلِ يدِهِ، وقال :لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً علَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ له مِن أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ، فديننا دين التوكل والأخذ بالأسباب لا التواكل أو إهمال الأخذ بالأسباب.